Zuschauer-Befragung: Scholz gewinnt TV-Triell vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:47s - Veröffentlicht: Berlin 30.08.2021 SCHOLZ GEWINNT TV-TRIELL SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist laut einer ersten Zuschauerbefragung Gewinner des TV-Triells Das ergab eine Forsa-Umfrage am Sonntagabend unter etwas mehr als 2500 Zuschauern im Auftrag von RTL und ntv SIEGER DES TRIELLS 36 Prozent gaben demnach an, dass Scholz die TV-Debatte «alles in allem gewonnen» habe 2. PLATZ DES TRIELLS 30 Prozent votierten fĂŒr GrĂŒnen-Kandidatin Baerbock als Siegerin des Schlagabtauschs 3. PLATZ DES TRIELLS Unionskanzlerkandidat Armin Laschet landete mit 25 Prozent der Stimmen auf dem letzten Platz SCHOLZ BEKOMMT MEISTE SYMPATHIEPUNKTE 38 Prozent fanden Scholz am sympathischsten, 37 Prozent Baerbock, Laschet landet mit 22 Prozent auf Platz 3