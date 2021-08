USA beenden Truppenabzug aus Afghanistan vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:06s - Veröffentlicht: Kabul/Washington 31.08.21: Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul haben die Vereinigten Staaten den MilitĂ€reinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. Alle US-Truppen haben das Land verlassen, verkĂŒndete ein General im Pentagon. Damit endete auch die militĂ€rische Mission zur Evakuierung von US-BĂŒrgern, VerbĂŒndeten und schutzbedĂŒrftigen Afghanen. Der letzte US-MilitĂ€rflieger hob eine Minute vor Mitternacht Kabuler Zeit vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt ab. Die Bundeswehr hatte ihren Rettungseinsatz bereits am Donnerstag beendet. Immer noch befinden sich aber Zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen - bei den meisten davon handelt es sich um Afghanen. Die USA und die westlichen Partner haben wiederholt betont, dass es auch nach dem Ende der MilitĂ€rmission die Möglichkeit geben soll, Menschen in Sicherheit zu bringen. Wie genau das geschehen soll, ist unklar. Der UN-Sicherheitsrat erhöhte am Montag den Druck auf die Taliban, die Menschenrechte zu wahren und Ausreisewillige ungehindert passieren zu lassen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten US-MilitĂ€r: USA beenden Truppenabzug aus Afghanistan Kurz vor Mitternacht Ortszeit startete das letzte US-MilitĂ€rflugzeug am Kabuler Flughafen....

wiwo.de vor 13 Stunden - Politik abendblatt.de •DiePresse.com Also reported by • t-online.de