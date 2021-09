Zum Schulbeginn in Russland: Putin erteilt USA Afghanistan-Lektion vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: 20 Jahre militärisches Engagement in Afghanistan hätten den USA nichts gebracht, sondern nur Tragödien verursacht. Das sagte Putin vor Schülerinnen und Schülern in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands.



