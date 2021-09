Extremregen in New York: Nasseste Stunde der Geschichte vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: Berlin, 02.09.21: Ausläufer des Hurrikans «Ida» haben der Millionenmetropole New York den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen gebracht. Innerhalb von nur einer Stunde fielen am späten Mittwochabend in Manhattan rund 80 Millimeter Regen, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Damit pulverisierte das Unwetter den bisherigen Rekord, den Tropensturm «Henri» erst vor gut einer Woche mit 49 Millimeter für 60 Minuten aufgestellt hatte. Insgesamt ist der Sommer 2021 in New York nicht nur sehr heiß und sonnig, sondern auch der regenreichste in der New Yorker Geschichte.



