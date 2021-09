Griechen und Fans in aller Welt trauern um Mikis Theodorakis vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Athen, 02.09.21: KOMPONIST MIKIS THEODORAKIS TOD «Heute haben wir ein Stück der griechischen Seele verloren», sagte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni Der weltbekannte Komponist war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Athen gestorben Griechische Regierung ordnete dreitätige Staatstrauer an, im Parlament hielten die Abgeordneten eine Schweigeminute Zahlreiche Radio- und Fernsehsender des Landes unterbrachen ihre Sendungen und spielten seine Musik «Wir hatten vergessen, dass er sterblich ist», sagte Premier Kyriakos Mitsotakis Aber er hinterlässt uns seine Lieder als Vermächtnis Auch in Deutschland liebten viele Menschen seine Musik



