Umfrage: Mehrheit will Union in die Opposition schicken vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Berlin, 04.09.21: Die meisten Bundesbürger wünschen sich einer Civey-Umfrage zufolge, dass die Union nach der Bundestagswahl in die Opposition geht. Rund 56 Prozent der Befragten äußerten diese Ansicht in einer Erhebung der Meinungsforscher im Auftrag der «Augsburger Allgemeinen». Sie antworteten auf die Frage: «Wünschen Sie sich, dass die CDU/CSU nach 16 Jahren Regierungsverantwortung in die Opposition geht?» mit «Ja, auf jeden Fall» oder «Eher ja». Rund 35 Prozent antworteten negativ und wünschen sich demnach eine weitere Regierungsbeteiligung von CDU und CSU. Der Rest äußerte sich unentschieden. Die Umfragewerte der Union sind in den vergangenen Wochen abgerutscht, während die Sozialdemokraten zugleich Boden gutmachten. In Erhebungen mehrerer Institute lag die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz zuletzt mehrere Punkte vor der Union mit ihrem Kandidaten Armin Laschet. Die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lagen in Umfragen zuletzt mit mehreren Punkten Rückstand auf Platz drei.



