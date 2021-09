Umfrage: CSU rutscht unter 30-Prozent-Marke vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:13s - Ver√∂ffentlicht: Die CSU ist laut einer neuen Umfrage zur Bundestagswahl mittlerweile unter die 30-Prozent-Marke gest√ľrzt. Laut dem j√ľngsten ¬ęW√§hlercheck¬Ľ der Sendung ¬ę17:30 Sat.1 Bayern¬Ľ sagten nur noch 29 Prozent der Befragten im Freistaat, dass sie bei der Bundestagswahl die Christsozialen w√§hlen w√ľrden. Bei der vorangegangenen Erhebung im Juli kam die CSU hier noch auf 35 Prozent. Die Gr√ľnen liegen nach der aktuellen Umfrage bei 18 Prozent im Freistaat (Juli:¬†20 Prozent), die SPD verbesserte sich von 9 auf 15 Prozent. Die FDP kam auf 13 Prozent (Juli:¬†12 Prozent), die AfD auf 10 Prozent (Juli: 9 Prozent). Die Freien W√§hler verloren leicht und kamen auf noch 6 Prozent. Auch bei der Kandidatenfrage konnte SPD-Mann Olaf Scholz Boden gutmachen und liegt nun in Front. Auf die Frage ¬ęWenn Sie pers√∂nlich ganz alleine dar√ľber entscheiden k√∂nnten, wer w√§re Ihnen dann als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin pers√∂nlich am liebsten?¬Ľ nannten 37 Prozent den Bundesfinanzminister (plus 13 Punkte). Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet fiel mit 22 Prozent (minus 6 Punkte) auf den zweiten Platz, Gr√ľnen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock blieb unver√§ndert bei 14 Prozent.