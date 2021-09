RKI-Chef warnt vor heftiger vierter Welle vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Berlin, 08.09.21: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat am Mittwoch in Berlin vor einer heftigen vierten Corona-Welle im Herbst gewarnt. O-Ton Lothar Wieler «Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen.» Schon jetzt steige die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssten · insbesondere auch bei jüngeren Menschen. Die allermeisten von ihnen seien ungeimpft. Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto weniger schlimm verlaufe die vierte Welle und desto früher sei die Pandemie beendet, betonte der RKI-Chef. O-Ton Lothar Wieler «Was uns wirklich allen klar sein muss: Wer sich nicht impfen lässt, wird sich auf absehbare Zeit mit Sars-CoV-2 infizieren. Ein Teil wird auch schwer erkranken oder gar sterben.» Laut Schätzungen des RKI seien durch Impfungen zwischen Januar und Juli etwa 77 000 Krankenhausaufenthalte und rund 20 000 Fälle auf Intensivstationen verhindert worden.



