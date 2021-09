Helene Fischer: Fans beschweren sich wegen der Ticketpreise vor 7 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:31s - Veröffentlicht: Der Vorverkauf für das kommende Helene-Fischer-Konzert in München ist gestartet. Doch Fans sind wegen der hohen Ticketpreise sehr überrascht und beschweren sich nun auf Social Media darüber. Die Details gibt es in unserem Video.



