Sogar die Queen gratuliert: Britin Emma Raducanu (18) siegt bei US Open vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 01:10s - Veröffentlicht: Emma Raducanu siegt sensationell bei US Open - mit 18 Jahren, als Qualifikantin, ohne Satzverlust. Die "The Sun" spricht von einem "der grĂ¶ĂŸten Siege im Sport jemals".