TV-Triell: Scholz unter Beschuss, dennoch in Umfragen vorn vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:30s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 13.09.21: Blitzumfragen im Auftrag von ARD und ZDF sahen Olaf Scholz auch in der zweiten TV-Debatte der drei Spitzenkandidaten als Sieger. Bei der Frage, wer in der 90-min√ľtigen Runde am sympathischsten r√ľbergekommen sei, lag Annalena Baerbock in beiden Umfragen vorn und Armin Laschet hinten. Das Triell hatte mehr Sch√§rfe als vor zwei Wochen bei den Sendern RTL und ntv. Vor allem durch die Ermittlungen gegen die Geldw√§sche-Zentralstelle des Zolls. Die Financial Intelligence Unit (FIU) geh√∂rt in den Gesch√§ftsbereich von Bundesfinanzminister Scholz. Vor allem Laschet versuchte, Scholz mit Attacken unter Druck zu setzen. Jedoch kamen diesmal auch andere Themen zur Sprache. Bei der DIGITALISIERUNG benannten alle drei Fortschritte hier als dringliche Aufgabe der neuen Regierung. Kontroverser wurde es beim Thema MIETEN. Scholz und Baerbock sprachen sich daf√ľr aus, Schranken gegen steigende Mieten zu errichten. Laschet legte den Fokus auf Anreize f√ľr Investitionen in zus√§tzliche Wohnungen. Beim Thema KRANKENVERSICHERUNG zogen Scholz und Baerbock an einem Strang. Beide bef√ľrworteten die Einf√ľhrung einer B√ľrgerversicherung, in die alle einzahlen. Kontr√§r ging es beim Thema RENTE zu. Scholz sagte, man m√ľsse jungen Leuten die Garantie geben, dass das Renteneintrittsalter und das Rentenniveau stabil blieben. Laschet nannte diese Aussage nicht seri√∂s. Baerbock sprach sich f√ľr mehr Fachkr√§ftezuwanderung und einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro aus. Au√üerdem m√ľssten mehr Frauen in Vollzeit arbeiten k√∂nnen.



