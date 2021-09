ITALIEN Der Titelkampf der Formel 1 wird lebensgefährlich Großer Preis von Italien am Sonntag Lewis Hamilton und Max Verstappen sind mit ihren Autos kollidiert MERCEDES «Der Halo hat Lewis' Leben heut gerettet» Halo ist der Cockpitschutz, der seit 2018 Pflicht in der Formel 1 ist Verstappen wurde für sein Manöver von der Rennleitung bestraft Er muss in zwei Wochen in Russland in der Startaufstellung drei Plätze zurück