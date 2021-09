BVB in Champions League mit Auftaktsieg bei Besiktas vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:40s - Veröffentlicht: Borussia Dortmund ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet Mit dem 2:1 bei Besiktas Istanbul gelang am Mittwoch ein Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase Jude Bellingham und Erling Haaland sorgten fĂŒr die Zwei-Tore-FĂŒhrung schon zur Pause Erst in der Nachspielzeit gelang Besiktas durch Francisco Montero der Anschluss Dies brachte den Sieg des BVB aber nicht mehr in Gefahr NĂ€chster Gegner ist am 28. September daheim Sporting Lissabon, außerdem gehört Ajax Amsterdam zur Gruppe C