Eine Woche vor der Bundestagswahl: Die Union holt leicht auf vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Eine Woche vor der Bundestagswahl können CDU und CSU in der Gunst der Wählerinnen und Wähler offenbar noch etwas zulegen. Anders sieht das bei Unionskandidat Armin Laschet aus.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen