Vulkanausbruch auf Kanaren - Massive Evakuierungen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Madrid/La Palma, 20.09.21: Erstmals seit 50 Jahren ist auf der spanischen Kanareninsel La Palma am Sonntag wieder ein Vulkan ausgebrochen. Um kurz nach 15 Uhr Ortszeit erschütterten heftige Explosionen die Gegend im Süden der kleinen Insel. Rauch, Asche und Steine wurden in den Himmel geschleudert. Bis zum späten Abend wurden mindestens sieben Schlote gezählt, also verschiedene Stellen, an denen Vulkanmaterial austrat. Einen eigenen Namen hat der Vulkan noch nicht, in spanischen Medien ist nur von «dem Vulkan» die Rede. Die Behörden riefen die Alarmstufe rot eines Vulkannotfallplanes aus und begannen mit Evakuierungen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.



