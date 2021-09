Alarmierender Bericht: Arktis schmilzt, Meeresspiegel steigt vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:28s - Veröffentlicht: Berlin, 22.09.21: Den Weltmeeren geht es immer schlechter. Das geht aus dem fĂŒnften Bericht des Copernicus-MeeresumweltĂŒberwachungsdienstes hervor. In dem jĂ€hrlich erscheinenden Bericht zeigen 150 Wissenschaftler im Auftrag der EuropĂ€ischen Kommission, wie schnell sich die Ozeane durch den Eingriff des Menschen verĂ€ndern. Der Report nennt die schlimmsten Folgen: Die ErwĂ€rmung der Weltmeere und das schmelzende Landeis fĂŒhren demnach zu einem Anstieg des Meeresspiegels - weltweit bis zu 3,1 Millimeter pro Jahr. Als Beispiel fĂŒr die drohenden Folgen wird im Bericht die Überflutung Venedigs im November 2019 genannt, als der Wasserstand auf bis zu 1,89 Meter anstieg. Die ErwĂ€rmung der Ozeane habe zudem zur Folge, dass Meeresbewohner in kĂŒhlere GewĂ€sser abwandern oder die BestĂ€nde von Arten schrumpfen. Das arktische Meereis geht laut Bericht stetig zurĂŒck: Zwischen 1979 und 2020 habe die Arktis eine EisflĂ€che verloren, die etwa sechs Mal so groß wie Deutschland ist. Seit 1979 sei das Eis um 12,89 Prozent pro Jahrzehnt zurĂŒckgegangen. Eine weitere Erkenntnis: Extreme Schwankungen aufgrund von Hitze- und KĂ€ltewellen in der Nordsee stehen in einem direkten Zusammenhang mit VerĂ€nderungen im Fischfang. Copernicus Ziel ist es, auf Grundlage von Satellitenbeobachtungen und Messungen auf der Erde den Zustand von Land, Meeren und AtmosphĂ€re oder den Klimawandel und seine Folgen zu ĂŒberwachen.