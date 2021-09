Merkel im Vogelpark: So hat man die Bundeskanzlerin selten gesehen vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Vogelpark besucht. Dabei ging die CDU-Politikerin auf Kuschelkurs mit den bunten Tieren. Ein Vogel war ihr jedoch nicht freundlich gesinnt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen