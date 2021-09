Scholz: SPD hat Regierungsauftrag

Berlin, 26.09.21: ZUGEWINNE DER SPD SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht bei der Bundestagswahl einen Regierungsauftrag für seine Partei O-TON Olaf Scholz «Dass wir jetzt die ersten Hochrechnungen haben, die zeigen, die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern, das ist ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das, was in dieser Wahl besprochen wurde und was wir vorgeschlagen haben, auch umgesetzt wird.» SCHOLZ AM SONNTAGABEND IN BERLIN Viele Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass sie einen «Wechsel in der Regierung» wollten O-TON Olaf Scholz «Natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis», sagte der amtierende Vizekanzler bei der Wahlparty in der SPD-Zentrale.

«Das ist ein großer Erfolg.» Scholz: Deutsche wollen, dass der nächste Kanzler der Kanzlerkandidat der SPD ist