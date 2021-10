Facebook und Whatsapp down: So schmunzeln die Leute auf Twitter vor 9 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 00:43s - Ver├Âffentlicht: Schon seit mehreren Stunden ist Facebook nicht aufrufbar - und auch auf Whatsapp geht nichts mehr. Das sind einige der besten Reaktionen auf Twitter.



