Diese Free-TV-Premiere zeigt Schauspieler Daniel Day-Lewis in seiner letzten Rolle vor 2 Wochen < > Embed Quelle: TELESCHAU - Länge: 02:06s - Veröffentlicht: "Der seidene Faden" ist womöglich der letzte Film von Ausnahmeschauspieler Daniel Day-Lewis. Ein Jammer! Am Sonntag, 17. Oktober, ist "Der seidene Faden" als Free-TV-Premiere auf ARTE zu sehen.



