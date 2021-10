Philippinische Journalistin und russischer Journalist teilen sich Friedensnobelpreis 2021 vor 53 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:31s - Veröffentlicht: DervFriedensnobelpreis 2021 geht an Journalisten Maria Ressa and Dmitri Muratow für ihren Kampf für Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland.



