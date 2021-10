Karl Lauterbach warnt vor Problemen mit Long Covid bei Kindern vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht große Probleme mit Long Covid bei Kindern voraus. Deren Risiko, an Covid-19 zu erkranken, müsse ernster genommen werden.



