Helene Fischer privat: Darum ist Liebe zu Freund Thomas Seitel „Schicksal“ vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Für Helene Fischer ist die Liebe zu ihrem Freund Thomas Seitel „Schicksal“ gewesen, meinte sie in ihrem neuen Musikfilm im ZDF. Ein Song auf ihrem neuen Album „Rausch“ handelt sogar von dem Beginn ihrer Beziehung. Weitere Details gibt’s hier im Video.



