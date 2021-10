"Absolut lebensfroh": Papst Benedikt XVI. hat doch keinen Todeswunsch vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Wurden seine Worte falsch interpretiert? In einem Schreiben machte es den Anschein, Papst Benedikt XVI. Wolle sterben. Sein Vertrauter Georg Gänswein sagt: "Ganz im Gegenteil."



