EU-Gipfel: Scharfe Kritik an Lukaschenko und Ovationen für Merkel am 22.10.2021 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:24s - Veröffentlicht: Mit intensiven Beratungen über die Migration haben die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel ihren zweitägigen Gipfel beendet. Dabei drohte der Europäische Rat dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mit weiteren Sanktionen.



