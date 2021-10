GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter hat 20 Kilo zugenommen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:17s - Veröffentlicht: GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter hat auf Instagram verraten, dass sie 20 Kilo zugenommen hat. Prinzipiell ist das aber kein Problem fĂŒr die 23-JĂ€hrige. Dennoch will sie nun wieder mehr Sport machen, weil sie sich nicht fit fĂŒhlt. Details gibt es hier im Video.



