Helene Fischer: Sie kann ihre eigenen Songs nicht mehr singen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Helene Fischer musste sich zu Beginn ihrer Karriere an die Schlagermusik erst gewöhnen, doch mittlerweile fühlt sie sich wohl. Doch es fehlt ihr der Bezug zu ihren alten Songs und so kann sie diese auch nicht mehr singen. Wieso das so ist? Details dazu gibt’s hier im Video.



