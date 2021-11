ZDF zieht Fortsetzung von "Wetten, dass..?" in Betracht vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 00:45s - Veröffentlicht: Das einmalige Comeback von "Wetten, dass..?" Lockte fast 14 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Angesichts des Erfolgs könnte die Wiederauflage nicht einmalig bleiben.



