Rezo mit Corona infiziert: SO schlecht ging es dem YouTube-Star vor 44 Minuten < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: YouTube-Star Rezo hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er zuletzt in seiner Instagram-Story verraten. Dabei gestand er, dass es ihm so schlecht ging, wie noch nie in seinem Erwachsenenleben. Deshalb sei er dankbar für die Impfung gegen Corona, die noch Schlimmeres verhindert habe. Details gibt es hier im Video.



