Tour von Beatrice Egli: Absage wegen Corona-Infektion? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:04s - Veröffentlicht: Beatrice Egli hat via Social Media von ihrer Corona-Infektion berichtet. Die Musikerin hat deshalb bereits einige Termine absagen mĂŒssen. Ist nun sogar der Start ihrer Tour in Gefahr? Weitere Details gibt es im Video.



