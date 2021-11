Jens Spahn macht Impfverweigerern eine deutliche Ansage vor 12 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:22s - Ver├Âffentlicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einem Interview Impfverweigerer scharf kritisiert: "Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?"



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen