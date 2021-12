So kam Sarah Jessica Parker zur Premiere von "And Just Like That..." vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Zur Premiere des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." Glänzte Sarah Jessica Parker wie gewohnt im Carrie-Bradshaw-Look. Ihre Begleiter stahlen ihr beinahe die Show.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen