Film-Dreh mit Babybauch? So hat Sarah Engels ihn gemeistert vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Mit „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ erscheint Anfang 2022 der erste Film mit Sarah Engels in der Hauptrolle. Jetzt hat die Schauspielerin verraten, wie sie es gemeistert hat, mit wachsendem Babybauch vor der Kamera zu stehen. Details zum Film-Dreh gibt es im Video.



