Miss Universe 2021: Das waren die Kandidatinnen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:14s - Ver├Âffentlicht: Die 70. Wahl zur Miss Universe stand an! Unter 80 Teilnehmerinnen konnte sich Harnaaz Sandhu aus Indien durchsetzen. Die Veranstaltung wird seit L├Ąngerem kritisiert.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen