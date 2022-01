Corona-Chaos in Europa: Fehlende Tests - Frankreich wechselt von 3G auf 2G vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:49s - Ver├Âffentlicht: Nicht nur die verschiedenen Corona-Regeln in den deutschen Bundesl├Ąndern, auch die verschiedenen Regeln in den verschiedenen EU-Staaten sorgen f├╝r Verwirrung.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen