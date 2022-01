Thich Nhat Hanh: Zen-Meister und Lehrer der Achtsamkeit ist tot vor 10 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 01:00s - Veröffentlicht: Der buddhistische Zen-Meister Thich Nhat Hanh hat Millionen Menschen in aller Welt inspiriert. Der Zen-Meister starb am Samstag im Alter von 95 Jahren in der Tu-Hieu-Pagode in der Stadt Hue. Sein Einfluss auf den Buddhismus wurde als der zweitgrĂ¶ĂŸte nach dem Dalai Lama angesehen.