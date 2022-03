Baerbock spricht von "Krieg mitten in Europa" - Euronews am Abend 08.02.22 vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 27:30s - Veröffentlicht: Annalena Baerbock im Donbass, Papst Benedikt entschuldigt sich (ein bisschen) und ein heißes Bad in Basel.