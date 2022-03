Also reported by • wiwo.de

++News zum Ukraine-Krieg++: Ukrainisches MilitĂ€r: Zwei russische Flugzeuge ĂŒber Kiew abgeschossen Tag 12 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine: Die KĂ€mpfe dauern an, in mehreren StĂ€dten...

t-online.de vor 3 Stunden - Welt