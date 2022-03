Frauentag im Krieg für die Ukraine - Euronews am Abend am 08.03.22 vor 1 Tag < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 29:02s - Veröffentlicht: Nur wenige Menschen konnten umkämpfte Städte der Ukraine über die Hilfskorridore verlassen. Und die USA stoppen den Import von russischem Öl.



