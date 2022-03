Kommt es zum Treffen Selenskyj-Putin? Euronews am Abend 14.03.22 vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 24:03s - Veröffentlicht: Jeden Tag wendet sich der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj an die Bürgerinnen und Bürger. Das und mehr in Euronews am Abend an diesem Montag.