"Schwarzer Sonntag": Auto rast bei Karneval in Menschenmenge - 6 Tote und viele Verletzte in Belgien vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto in La Louvière in eine Menschenmenge gerast. Mindestens 6 Menschen wurden getötet.