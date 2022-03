Wahlen in Serbien: Wie tickt die Jugend? vor 1 Tag < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 03:02s - Veröffentlicht: Serbien wählt am 3. April 2022 ein neues Parlament. Laut Umfragen hat die Serbische Fortschrittspartei (SNS) des amtierenden Präsidenten Aleksandar Vucic gute Karten, erneut die Wahlen zu gewinnen. Die Gesellschaft ist gespalten, die Chancen der Opposition stehen schlecht. Doch was erwarten die Jugendlichen im Land von den Wahlen?



