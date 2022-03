Kein Abzug: Russland verlegt Truppen in der Ukraine vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:50s - Veröffentlicht: Russland bombardiert weiterhin Gebiete in der Nähe von Kiew und Tschernihiw, trotz der Ankündigung die Kampfhandlungen an der nördlichen Front zurückzufahren.



