Wahlen in Serbien: Regierungskoalition bleibt laut Umfragen bestehen vor 52 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:54s - Veröffentlicht: In Serbien wird am Sonntag gleich drei Mal gewählt: Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen finden statt. Umfragen zufolge wird die Regierungskoalition weiterhin bestehen.



