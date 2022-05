Ukraine-Krieg: Wiederaufbau in Irpin am 19.04.2022 < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 02:47s - Veröffentlicht: Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Region Kiew kehren einige Menschen in ihre Heimat zurück. In Irpin haben die Bewohner trotz unsicherer Zukunftsaussichten mit dem Wiederaufbau begonnen. DW-Reporterin Rebecca Ritters hat sich dort umgesehen.



