Ukraine: Hinweise auf Kriegsverbrechen vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 02:23s - Veröffentlicht: Ermittler exhumieren Leichen aus Massengräbern, um Beweise für mutmaßliche Gräueltaten russischer Truppen zu sammeln. DW-Reporter Mathias Bölinger traf in Borodjanka, eine Stadt in der Nähe von Kiew, eine Mutter, deren Sohn nicht nach Hause gekommen ist.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen