20.000 Droh-Emails - Welche Rolle spielte Donald Trump beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021? vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:30s - Veröffentlicht: Vor dem Kongress in Washington berichtet eine Politikerin aus Arizona, dass sie seit dem Sturm auf das Kapitol und bis heute von Trump-Anhängern bedroht werde.



