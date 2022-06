Krater im Kindergarten und viele Verletzte: Krieg ist zurück in Kiew vor 46 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:00s - Veröffentlicht: 14 Raketeneinschläge verzeichneten die Kiewer Behörden an diesem Sonntagmorgen in zentral gelegenen Wohngebieten. Bürgermeister Vitali Klitschko stellte sich vor Ort den Fragen der internationalen Presse.



