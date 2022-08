Anschlag auf Bus in Jerusalem vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Ein Mann hat am frühen Sonntagmorgen auf einen Bus in Jerusalem geschossen. Acht Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.



