Gegenoffensive: Russland zieht Truppen aus Charkiw ab

Die Ukraine wirft Russland Kriegsverbrechen in Charkiw vor und zieht Vergleiche zum Butscha-Massaker....

Die russische Armee baut ihre Verteidigungslinien in Donezk und Saporischschja aus. Nach britischen...

Ukrainische Truppen erobern in der Region Charkiw zahlreiche Ortschaften und viel russisches...

Also reported by • DiePresse.com

Kiew meldet Einnahme von mehr als 20 weiteren Orten Die ukrainische Offensive schreitet rasch voran. Die von Russland in den besetzten Gebieten der...

DiePresse.com vor 1 Woche - Oesterreich